Malvinas se impuso 2 a 1 a Cuyaya y es finalista

Festejaron los "héroes" en "La Tablada" y se clasificaron a la final.

En una de las semifinales del torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol, de la Primera masculina, Malvinas derrotó 2 a 1 a Cuyaya y definirá el campeonato frente al otro equipo que se clasifique como finalista (Ciudad de Nieva y Gimnasia jugaban al cierre de esta edición).

El encuentro entre los "héroes" y los "bandeños" fue en grandes partes entretenido. Malvinas fue el combinado que pegó dos veces en media hora de juego ya ganaba 2 a 0.

Primero Cortez y después Iturbe, a los 21 y 24 minutos de la etapa inicial respectivamente, fueron los autores de los tantos para los dirigidos por Gustavo Coronel.

Algo cómodo con el resultado a favor, Malvinas trasladaba el balón con buen criterio y se replegaba ordenadamente a la hora de defender pero un golazo "de otro partido" fue el descuento para Cuyaya y puso en suspenso todo lo que se daba en el reducto de avenida Córdoba.

Díaz remató de media distancia, a los 43, y concretó un gran tanto que renovó ilusiones en los "bandeños", achicando diferencias a 2 a 1.

Con esa mínima ventaja en el marcador para Malvinas, ambos combinados se fueron al descanso.

En el complemento, el trámite del duelo fue cambiante, con llegadas para ambos clubes, pierna fuerte y hasta algún que otro tumulto entre los protagonistas producto del nerviosismo por lo que estaba en juego.

Malvinas supo defender bien la ventaja, en general no sufrió mucho y se terminó llevando la victoria que significó el pase a la final.

Femenino

El primer partido de semifinales del Torneo Clausura de fútbol femenino jugado en el mítico estadio de "La Tablada" terminó en manos de Atlético Gorriti que venció 1 a 0 a Atlético Talleres con el tanto convertido por la jugadora Mamaní.

De esta manera las del combinado capitalino llegaron a su primera final y se ilusionan a lo grande.

(Diego Suarez)

Se fue un correntino que amaba a Zapla

IRREPARABLE PÉRDIDA | ÁNGEL CERDÁN POSABA EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO PERO CON EL CARNET DE SOCIO “MERENGUE”.

Palpaleño por adopción y elección. El fútbol jujeño está de luto, es que con 66 años se nos fue Ángel Cerdán, aquel aguerrido defensor correntino que llegó a Jujuy en los ‘80 proveniente de Lanús para vestir las camisetas de Altos Hornos Zapla y también Gimnasia en aquellos viejos Torneo Nacionales de AFA. Pero el “merengue” terminó siendo su segunda casa, es más en Palpalá además de concretar su emprendimiento laboral, conformó su familia con Mónica y fruto de esa relación nacieron Federico y Marcio. Sin dudas, una gloria del “merengue” que la luchó hasta el último minuto como lo hizo siento jugador y técnico.

No se escuchará más esa voz gruesa y con cara que parecía estar enojado, pero no. Las innumerables entrevistas que tuve el honor de hacerle en su domicilio, en el barrio Belgrano o en el mismo Club Zapla, siempre estuvo predispuesto en los buenos y malos resultados mostró seriedad ante todo y también tenía sus toques de humor.

Lo que si, no podía disimular era el amor por el “merengue” y lo demostraba con hechos que los mismo jugadores, dirigentes e hinchas pudieron vivirlos. El sentido de pertenencia en Zapla, lo confirmó tras una lesión en una pretemporada en Bolivia con Gimnasia donde la rodiel dato Cerdán en el fútbol jujeño fue sinónimo de entrega y actitud jugando, y dirigiendo sus equipos desde Liga Jujeña hasta Federal A. lla dijo basta. Y entonces se calzó el buzo de DT, en los ‘90 un época dura porque Zapla pasa a ser del estado, sin sueldo fijo y por el club que lo adoptó, lo llevó dirigir y ayudar en todo lo que se necesitaba.

Pocos saben que aportaba hasta con las pelotas oficiales que en Argentinos y Federal A eran complicado comprarlas después del 2010, además de materiales de entrenamientos, frutas, asados y muchas otras cosas más que ni los suyos sabía porque la humildad y su sentimiento, podían más. Tal es así que la foto que ilustra estas líneas, fue hace una década atrás cuando posaba con su carnet y una copia del estatuto del “merengue” cuando Ángel deseaba votar en las elecciones y hasta soñaba con ser presidente del club, pero “casualmente” no salía en el padrón de socios. Sin embargo dejó su legado en varios clubes que dirigió como Lavalle, Cuyaya, Atlético Palpalá y otros más.

Tantos festejos de triunfos en cancha con generaciones de compañeros y jugadores. Más aún el cariño de varios hinchas de Zapla que se transformaron en amigos. Hoy el “Negro” seguirá brindando indicaciones y alentando al “merengue” desde alguna nube junto a Don Esteban Gurrieri, Marcelo Guaymás, Manuel Alliers, “Tato” Miranda, Rosa Cisneros y la “Martita”. (Sebastián Castro).