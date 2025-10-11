Concurso de asadoras de la Quebrada en Maimará

Hoy, desde las 11, en Maimará se realizará el 2º Concurso de asadoras de la Quebrada, el certamen gastronómico revalorizará la identidad como pueblo y la típica comida preferida por los argentinos que los reúne alrededor de la mesa familiar los fines de semana.

Durante la jornada en el predio donde se desarrollará el concurso (exterminal de colectivos), el público dispondrá de una feria artesanal y productiva donde podrá admirar y adquirir una variedad de productos de la zona.

Las bodegas del pueblo y otras invitadas ofrecerán sus líneas de vino, también se montará un escenario donde se realizará el espectáculo folclórico.

Varios equipos integrados por destacadas asadoras del pueblo intervendrán en la nueva edición: Gabriela Prieto, Blanca Zárate y Karen Prieto, integran Las asadoras ñam ñam (Sumay Pacha); Mariela y Karen Apaza; Marcela Mora; Patricia Cruz (ganadora de la primera edición); y María Mamaní, entre otras.

El folclore tendrá como exponentes a Las voces del totorayoc, Juan de Dios Cabana, La huella folk, Lourdes y Américo, y Ser del tiempo, también participarán cuadrillas de copleros y cuerpos de danzas nativas.

Alrededor de las 15 se anunciará y premiará a los ganadores del concurso que se desarrollará al aire libre, con entrada gratuita para que los vecinos y visitantes a la localidad degusten el asado y otras elaboraciones gastronómicas de la región.

Organizado por TaVe y el municipio, el propósito es "fomentar el turismo en la región, posicionar a la mujer en la economía local (específicamente en la gastronomía) y demostrar la riqueza gastronómica de la provincia", especificó la asadora Tatiana Romero, de TaVe y quien integrará el jurado.

Con ella estarán Alicia Robledo (presidenta de la Asociación de asadores y afines de Santa Fe) y Amancay Gaspar (chef y profesora gastronómica, de Tilcara). Los jueces de campo serán Verónica Barros (campeona provincial e internacional en certámenes de asado) y Luciano Mamani (docente gastronómico).

La iniciativa de Romero se consolida en esta edición como una verdadera fiesta gastronómica y cultural que celebra la tradición del fuego junto a la comunidad maimareña y los visitantes a esa hermosa localidad quebradeña nominada al Best Tourism Villages de ONU Turismo.

Las concursantes ofrecerán la oportunidad de deleitarse con sus preparaciones para competir utilizando sus técnicas y conocimientos para lograr el punto ideal de la carne asada. La convocatoria no sólo destacará el talento culinario, sino también celebrará la riqueza cultural y gastronómica de nuestra provincia.