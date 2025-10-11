Acto por el Día del Arrabio

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Arrabio y también por el aniversario del barrio 11 de Octubre, la Municipalidad de Palpalá, llevará adelante en la jornada de hoy, a las 9, un acto protocolar en la plaza del sector ubicada en entre las calles Europa y Azul.

También, en el marco de la primera colada del Arrabio en Argentina, se llevará adelante un "Festival Folclórico" organizado por el Patio Criollo.

El evento se realizará esta tarde en el Paseo de Las Flores ubicado sobre la avenida Martijena a partir de las 18.

La propuesta cultural contará con la presencia de grupos musicales locales y provinciales con entrada libre y gratuita.

El municipio y los vecinos del barrio 11 de Octubre invitan a toda la comunidad a ser parte de las celebraciones que buscan reforzar la identidad y traer a la memoria un hecho trascendental como lo fue la primera colada del arrabio en 1945. Esta fecha marca un hito en la historia de la siderurgia nacional y un momento de gran progreso industrial para la provincia y el país.

Domingo 19, de festejo

La Municipalidad de Palpalá también invita a todas las mamás a festejar su día, el domingo 19 de octubre, a partir de las 17 en el predio de Las Aguas Danzantes, el evento contará con música en vivo, sorpresa y mucha diversión, es totalmente libre y gratuito.

Para esta festividad, los cementerios municipales "Virgen de Paypaya" y "Nuestra Señora de Río Blanco" extenderán su horario de atención de 7 a 19 los días 18 y 19 de octubre. Asimismo, la administración del cementerio "Virgen de Paypaya" atenderá de 7 a 13, en las mismas fechas.