2 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Día del Escribano

Una Institución con responsabilidad social

A través de acciones busca promover el conocimiento jurídico.

Jueves, 02 de octubre de 2025 00:00

A través de acciones, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Jujuy, busca contribuir positivamente en el desarrollo del conocimiento especialmente jurídico de la comunidad en general.

Cada año a través de la convocatoria a la Jornada Federal de Asesoramiento Comunitario Gratuito los Escribanos reciben en la Sede Central del Colegio de Escribanos y otros puntos estratégicos de la Provincia a todos los ciudadanos interesados en recibir recomendaciones, sugerencias y orientación profesional que les permita tomar decisiones conscientes, voluntarias y libres.

En estas jornadas, la Institución jujeña y los veinticuatro Colegios de Escribanos del país asociados al Consejo Federal Notariado Argentino, incluyen como práctica de gestión, dar un servicio gratuito a la comunidad en general integrando la ética profesional -ya que cada consulta es anónima tanto por parte del requirente como del profesional que recepta la misma-; contribuyendo además con el apoyo técnico necesario que facilite al asesorado disponer y resolver situaciones sobre su patrimonio y/o relaciones familiares a través de las cuales manifieste su voluntad y produzca los efectos legales deseados.

En este año 2025, la Jornada Federal de Asesoramiento Comunitario Gratuito se desarrollará el día 8 de Noviembre. Los lugares y horarios de atención serán ampliamente publicitados.

 

