Orígenes de la celebración en nuestro país

Se celebra el 2 de octubre en nuestro país el "Día del Escribano", concomitántemente con el "Día del Notariado Latino".

El notariado es un gremio que tiene reconocimiento internacional desde que en 1948 se fundó la Unión Internacional del Notariado Latino.

Desde 1948

La Unión se fundó el día 2 de octubre de 1948. Por esta razón, ese día ha sido designado como "Día del Notariado Latino", y en la Argentina se celebra el "Día del Escribano".

El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires, Argentina, a iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de celebrarse el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.

Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la Uinl (Unión Internacional del Notariado Latino) en aquellos años.