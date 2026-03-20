Cómo funcionarán los bancos este 23 y 24 de marzo

El calendario de marzo trae un nuevo parate en la rutina diaria con un fin de semana extendido, que impacta de lleno en la actividad bancaria. La combinación de feriado nacional y día no laborable genera dudas sobre qué se puede hacer y qué no en materia financiera.

Para quienes necesitan organizar pagos, transferencias o trámites presenciales, el esquema especial obliga a anticiparse. Aunque el sistema digital sigue activo, hay límites concretos que conviene tener en cuenta para evitar contratiempos.

En ese marco, la operatoria de los bancos se adapta a las disposiciones oficiales y replica lo que suele ocurrir en fechas similares. Sucursales cerradas, servicios online disponibles y algunas operaciones demoradas forman parte del panorama.

El martes 24 de marzo es feriado nacional inamovible, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que recuerda el golpe de Estado de 1976 y que este año marca medio siglo desde el inicio de la última dictadura militar. Como cada año, se trata de una jornada con alcance pleno: no hay actividad administrativa ni bancaria, y rige como feriado en todo el país.

En paralelo, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea considerado día no laborable con fines turísticos, una medida pensada para extender el descanso y fomentar el movimiento interno. A diferencia del feriado, en este caso la adhesión depende de cada sector, especialmente en el ámbito privado, donde algunas empresas pueden optar por trabajar con normalidad.

Cómo funcionarán los bancos el 23 y 24 de marzo

Durante ambas jornadas, las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención al público. Esto implica que trámites presenciales como apertura de cuentas, gestión de créditos o asesoramiento personalizado deberán reprogramarse.

En cuanto a los canales digitales, el home banking y las apps móviles seguirán operativas, aunque con limitaciones típicas de los feriados. Se podrán hacer transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo sin problemas. Sin embargo, algunas operaciones, como la acreditación de cheques o transferencias de alto monto entre distintos bancos, pueden experimentar demoras.

Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad, aunque se recomienda prever extracciones con anticipación, sobre todo en localidades donde la reposición de efectivo puede verse afectada por el receso.