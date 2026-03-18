Mauricio Macri declaró en la causa "Sueños Compartidos"

El expresidente Mauricio Macri declaró como testigo en la causa “Sueños Compartidos” y lanzó una fuerte acusación contra Alberto Fernández: aseguró que, cuando asumió como jefe de Gobierno porteño, recibió un llamado para que habilitara pagos vinculados al programa de viviendas.

La declaración se realizó ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que lleva adelante el juicio por presunta administración fraudulenta en el manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Durante su exposición, que duró menos de 20 minutos, Macri recordó un episodio ocurrido en 2007, poco después de asumir en la Ciudad de Buenos Aires.

“Apenas asumimos, recuerdo haber recibido un llamado de Alberto Fernández, que era jefe de Gabinete, intimando a que le paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, afirmó.

El exmandatario vinculó ese pedido con obras cercanas al comedor comunitario de Margarita Barrientos.

Macri también sostuvo que desde su gestión surgieron objeciones a los desembolsos. En ese sentido, mencionó al entonces ministro porteño Esteban Bullrich, quien le habría advertido que no correspondía seguir girando fondos.

Según su testimonio, el programa ya había recibido montos superiores a lo efectivamente ejecutado, lo que generó tensiones internas sobre cómo proceder.

Esa postura, dijo, se mantuvo luego con María Eugenia Vidal, quien sucedió a Bullrich en el área social.

El juicio investiga presuntas irregularidades en el programa impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que tenía como objetivo la construcción de viviendas sociales.

En el proceso están imputados, entre otros, el exministro Julio De Vido y los hermanos Pablo Schoklender y Sergio Schoklender.

Macri también describió la relación con la fundación como “conflictiva” y aseguró que había dificultades para el avance de las obras. Incluso recordó episodios de tensión política, como una protesta encabezada por Hebe de Bonafini en la Catedral Metropolitana.

Tras declarar en los tribunales de Comodoro Py, el exmandatario se retiró sin hacer declaraciones públicas, acompañado por su custodia.