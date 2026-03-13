19°
13 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Legislatura de Jujuy
Abra Pampa
San Pedro de Jujuy
Saber y hacer
La opinión
La opinión
RIVER
Gimnasia de Jujuy
Estado de las rutas
Caso Matías Jurado
Legislatura de Jujuy
Abra Pampa
San Pedro de Jujuy
Saber y hacer
La opinión
La opinión
RIVER
Gimnasia de Jujuy
Estado de las rutas
Caso Matías Jurado

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1420.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Bono de ANSES para jubilados: el refuerzo será desde el 20 de marzo

La ANSES explicó cómo será la modalidad a partir de mediados del tercer mes del año.

Viernes, 13 de marzo de 2026 10:02

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará desde el 20 de marzo un nuevo esquema de bono variable para jubilados, que se ajustará según el monto del haber que perciba cada beneficiario.

El sistema establece que quienes cobren más que la jubilación mínima recibirán un refuerzo menor, ya que el bono se reducirá progresivamente a medida que el ingreso mensual sea mayor.

Cómo se aplicará el bono de ANSES

De acuerdo con el esquema previsto, el refuerzo se irá achicando de manera gradual hasta desaparecer por completo cuando el ingreso del jubilado supere el límite fijado para acceder al beneficio.

En cambio, los jubilados que perciben el haber mínimo seguirán recibiendo el bono completo de $70.000, que se mantiene vigente.

Con este refuerzo, quienes cobran la mínima alcanzarán en marzo un ingreso total de $439.600,88, cifra que funciona como referencia para determinar quiénes acceden al bono completo y quiénes recibirán un monto menor.

Cuánto es la jubilación mínima en marzo

Con el aumento del 2,88% correspondiente a marzo, calculado en base al índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la jubilación mínima pasó a ubicarse en $369.600,88.

De esta manera, el esquema de refuerzo busca complementar los ingresos de los jubilados con menores haberes, mientras que para quienes perciben montos más altos el bono se reduce gradualmente hasta dejar de aplicarse.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD