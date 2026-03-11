Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial

En medio de las críticas que recibió por el viaje de su esposa en el avión presidencial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó los motivos por los que se sumó al vuelo: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”.

La polémica comenzó luego de que el diputado del Partido Socialista (PS) Esteban Paulón elevara un pedido para saber si la mujer de Adorni Bettina Angeletti “voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”.

Poco después, durante las primeras actividades de Javier Milei en la “Argentina Week” de Nueva York, se conoció una foto de la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. Ante esta situación, el funcionario brindó una entrevista y explicó por qué viajó con ellos.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348, pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, dijo en diálogo con A24.

Es por eso que, según aclaró, desde Presidencia la invitaron para que se suba al ARG-01 “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, insistió y sumó: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.

De igual manera, el jefe de Gabinete aseguró que el viaje de su esposa “no tiene un gasto adicional” y que sus gastos “se los paga ella”. “El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, insistió.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, remarcó Adorni y completó con una respuesta acerca del pedido de información que se presentó en el Congreso: “Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”.