Nacionales

Suspenden las clases en Tucumán por intensas lluvias

Las intensas lluvias en el sur de Tucumán provocaron anegamientos en varias localidades cercanas a Juan Bautista Alberdi.

Martes, 10 de marzo de 2026 21:20
Por el temporal suspendieron las clases en toda la provincia

Debido a las fuertes lluvias y tormentas que afectan a la provincia de Tucumán, el gobierno provincial decidió suspender las clases en todos los niveles y modalidades, tanto en instituciones públicas como privadas.

La medida rige desde la tarde del martes y se extenderá hasta el viernes, con el objetivo de priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias ante el pronóstico climático desfavorable.

Según informaron autoridades, las intensas precipitaciones provocaron daños en infraestructura y complicaciones en caminos, lo que dificulta el normal desarrollo de las actividades escolares.

 

Temporal en el sur de Tucumán

Un fuerte temporal en el sur de Tucumán provocó anegamientos y el corte de la Ruta Nacional 38 debido a la acumulación de agua.

La policía realizó relevamientos en varias localidades, encontrando una camioneta Toyota Hilux sumergida cerca de la finca La Concepción.

A pesar de los daños y el agua que entró en algunas viviendas, no se reportaron evacuados.

