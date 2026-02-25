Preocupación en Bariloche por la muerte de un hombre de 39 años por hantavirus

Un hombre de 39 años murió en Bariloche tras contagiarse de hantavirus. El caso fatal de síndrome pulmonar se produjo a 48 horas de la internación. Se trata del segundo caso en lo que va de 2026. El paciente había ingresado el sábado por la tarde al Hospital Zonal Ramón Carrillo con fiebre y dolores musculares luego de haber presentado síntomas similares a los de una gripe.

Tras hacerle una prueba de PCR, el hombre dio positivo de esa enfermedad. Luego de la confirmación, permaneció internado en observación para hacerle un seguimiento, aunque la evolución fue negativa. Se descompensó ayer a la tarde y requirió oxígeno.

“Falleció anoche tras estar en terapia intensiva. En paralelo, se activó el protocolo con definición de los casos estrechos. Quedaron en aislamiento dos familiares del hombre y cinco compañeros de trabajo”, agregó Víctor Parodi, director del hospital zonal de Bariloche.

El hombre había hecho un trekking a mediados de enero hacia las cascadas Dora y Santa Ana, dos saltos de agua que se encuentran muy cerca de la frontera con Chile, en el paso Cardenal Samoré. La caminata, de dificultad media, implica vadear el río Pantojo.

Desde el área de epidemiología del hospital explicaron que esa región presenta mayor probabilidad de contagio por las características de la zona: se trata de selva valdiviana, con abundante vegetación y presencia de caña colihue. La floración masiva de esa especie provoca lo que suele denominarse “ratada”, es decir, un aumento desmedido del ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), principal vector del hantavirus en la Patagonia.

El paciente también había ido a pescar al embalse Alicurá, aunque este último lugar fue descartado como fuente principal de exposición.

Tras la confirmación del diagnóstico, el hospital activó el protocolo de aislamiento preventivo para siete personas que mantuvieron contacto estrecho con la víctima: dos familiares y cinco compañeros de trabajo. Hasta el momento, ninguno de los aislados ha presentado síntomas, aunque todos se encuentran bajo vigilancia médica, de acuerdo a lo publicado por el diario regional El Cordillerano y el medio local Bariloche Opina.