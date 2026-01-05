Fuerte baja de la pobreza al 17,3% en la Ciudad de Buenos Aires

La tasa de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires al tercer trimestre de 2025 se ubicó en el 17,3% de las personas, que representa 534.000 individuos, lo que significa una disminución de 10,8 puntos porcentuales con relación al mismo período de 2024.

En cuanto a la indigencia, el indicador alcanzó al 5,3% de la población (164.000 personas), frente al 11,0% observado un año atrás.

Al medir por hogares, el 13,7% se encuentra en condición de pobreza y el 4,0% en situación de indigencia, lo que equivale a un descenso interanual de 334.000 personas y 111.000 hogares por debajo de la línea de pobreza.

La información proviene del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basada en los resultados de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI).

Esta reducción constituye la cuarta baja interanual consecutiva. Según los datos oficiales, el fenómeno se explica porque los aumentos en los ingresos, tanto laborales como no laborales, fueron superiores a la suba de los precios en el período analizado.

El informe destaca una mejora en la situación de los menores de edad: la pobreza entre niños, niñas y adolescentes (0-17 años) pasó del 42,6% al 27,1% en un año.

No obstante, la incidencia es mayor en los hogares de la Zona Sur (21,8%) y en aquellos que cuentan con presencia de niños y niñas menores de 14 años (22,6%).

Como contrapartida al descenso de los indicadores sociales negativos, se registró una expansión de los sectores no pobres. La clase media alcanzó al 51,4% de los hogares (707.000 unidades), mientras que los sectores acomodados subieron al 16,1% de los hogares de la Capital Federal.