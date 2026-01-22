La Argentina alcanzó un récord en la producción de petróleo al alcanzar los 868.712 barriles diarios en diciembre de 2025.

“Argentina tuvo en diciembre el mejor mes de su historia en producción de petróleo: 868.712 barriles por día”, destacó en un posteo la Secretaría de Energía.

Esto implica una suba interanual de 14,8% e intermensual de 2,3%.

“Con reglas claras, inversión privada y un Estado que ordena y deja producir, la Argentina consolida su potencial energético y transforma recursos en crecimiento, empleo y más divisas para el país”, señaló la dependencia.

Este comportamiento permitió que la balanza de dólares de la energía fuera positiva por US$ 893 millones en diciembre.

Esto ocurrió de la mano de exportaciones por US$ 1.067 millones e importaciones por US$ 174 millones.

En 2025 el saldo acumulado fue de US$ 7.815 millones, mejorando en US$2.085 millones respecto a igual periodo de 2024.

El principal aporte de dólares vino por el lado de mayores exportaciones por US$1.369 millones y menores importaciones por US$ 716 millones.