Desde hoy se eliminan los aranceles a la importación de celulares

Desde este jueves, el Gobierno elimina los aranceles a las importaciones de teléfonos celulares. La medida busca alentar la competencia y un descenso en los precios al consumidor no especificado, aunque no de manera automática.

“Seguimos cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos y facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”, expresó el ministro de Economía, Luis Caputo.

En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda remarcó: “Un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos".

“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos. El decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16% al 8%, y ahora avanzamos con su eliminación total”, completó.

También destacó la medida el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X: “Los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”.

Sin embargo, desde la seccional Río Grande de la UOM advirtieron por la quita de aranceles a los celulares. “Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación“, señaló el secretario adjunto, Marcos Linares.

El año pasado, el gremio lanzó un paro por tiempo indeterminado y frenó la producción de productos electrónicos en las fábricas de Río Grande. Desde el sindicato habían advertido que la decisión del Ejecutivo “afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.