A 35 años del asesinato de María Soledad Morales

Hace 35 años, María Soledad Morales, una adolescente de 17 años, fue drogada, violada y asesinada, y su cuerpo hallado en un basural. Su crimen desnudó la corrupción.

El caso estremeció a toda la provincia y, con el tiempo, al país. Lo que siguió fue un camino lleno de impunidad: pruebas desaparecidas, testigos presionados y un intento sistemático de encubrimiento por parte del gobierno de Catamarca. Sin embargo, la lucha incansable de la familia de María Soledad, acompañada por la sociedad civil y las marchas multitudinarias conocidas como “Marchas del Silencio”, logró quebrar el poder que dominaba la región.

La justicia llegó ocho años después, con solo dos condenas, pero su caso sembró conciencia, el femicidio se reconoció legalmente en Argentina en el año 2012.

Hoy, a más de tres décadas de aquel fatídico día de septiembre -no se conoce una fecha exacta-, el caso de María Soledad Morales sigue siendo un referente histórico, un llamado a la sociedad a no olvidar y a luchar por la justicia y la igualdad. La voz de la joven sigue resonando en las marchas y en la conciencia colectiva de quienes siguen diciendo “Ni una menos”.

Tras un proceso largo y un juicio también escandaloso, el viernes 27 de febrero de 1998 los dos imputados recibieron un veredicto condenatorio: Guillermo Daniel Luque -hijo del diputado nacional por el peronismo Ángel Luque- fue condenado a purgar una pena de 21 años de prisión, mientras que Luis Raúl Tula (presunto “novio” de la adolescente) recibió 9 años de cárcel, ambos acusados del delito de “violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes”.