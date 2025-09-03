Javier Milei cerró la campaña bonaerense

El acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones bonaerenses del próximo domingo, montado en un predio del club Villa Ángela de la localidad de Trujuy, en el corazón de Moreno, se hizo en medio de una fuerte tensión entre militantes libertarios y opositores de la zona, que derivó en corridas, trompadas y pedradas, y un hombre detenido en medio de los incidentes, que no pasaron a mayores.
Eso ocurrió pese a que las en las inmediaciones las fuerzas de seguridad federales y provinciales montaron un operativo que prácticamente blindó la zona. Minutos antes de las 19, un cúmulo de manifestantes que se congregó para rechazar la visita de Milei se trenzó con un grupo libertario a la altura del semáforo de Libertador y Magallanes. Entre insultos y chicanas, comenzaron a volar piedras, hubo corridas y trompadas en el medio de la avenida.
El cronista Cristian Mercatante, del canal América, fue alcanzado por un objeto contundente arrojado a modo de proyectil y terminó con una herida en la cabeza y la cara ensangrentada, mientras era asistido por personal del sistema de salud.
La agresión se produjo en medio de un clima de hostilidad en las inmediaciones del Club Villa Ángela. Mercatante, quien trabaja como cronista para el programa “Desayuno Americano”, fue atacado por militantes que se encontraban en el lugar.
El episodio de violencia se enmarca en una escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa por parte del oficialismo. “Esto es lo que pasa cuando el Presidente dice que ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas'”, señalaron colegas del cronista agredido al repudiar el hecho.