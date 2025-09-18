Dólar: el precio de compra y venta en cada banco para el viernes 19 de septiembre

El dólar minorista arranca el viernes con fuerte dispersión. El precio más barato para comprar es de $1.490, mientras que el más caro llega a $1.540.
La jornada de este viernes 19 de septiembre arrancaría con una significativa disparidad en las cotizaciones del dólar minorista en los distintos bancos y casas de cambio. Los ahorristas deberán comparar detenidamente, ya que el precio de venta puede variar hasta $120 entre la opción más económica y la más cara.
Esta dispersión de precios, que afecta tanto la compra como la venta de divisas, responde a las estrategias individuales de cada entidad en un contexto de alta volatilidad del mercado.
Cotizaciones del Dólar por Banco (al momento de la apertura)
A continuación, el detalle de los precios de compra y venta en cada entidad, ordenados de menor a mayor precio de venta (más barato para comprar):
-
Banco Credicoop — Compra: $1.440, Venta: $1.490, Spread: $50
-
Banco Piano — Compra: $1.445, Venta: $1.490, Spread: $45
-
BBVA Banco Francés — Compra: $1.450, Venta: $1.490 (El más barato para comprar), Spread: $40
-
Banco Patagonia — Compra: $1.445, Venta: $1.495, Spread: $50
-
Banco Provincia — Compra: $1.445, Venta: $1.495, Spread: $50
-
Banco Nación — Compra: $1.445, Venta: $1.495, Spread: $50
-
Banco Santa Cruz — Compra: $1.450, Venta: $1.495, Spread: $45
-
Banco Columbia — Compra: $1.460, Venta: $1.495, Spread: $35
-
Banco Supervielle — Compra: $1.445, Venta: $1.495, Spread: $50
-
Banco Ciudad — Compra: $1.435, Venta: $1.495, Spread: $60
-
Banco de La Pampa — Compra: $1.435, Venta: $1.495, Spread: $60
-
Banco de Tierra del Fuego — Compra: $1.425, Venta: $1.495, Spread: $70
-
Banco Bica — Compra: $1.436, Venta: $1.495, Spread: $59
-
Plaza Cambio (online) — Compra: $1.440, Venta: $1.485, Spread: $45
-
Andina Cambio — Compra: $1.420, Venta: $1.480, Spread: $60
-
Banco de Córdoba — Compra: $1.440, Venta: $1.498, Spread: $58
-
Banco Galicia — Compra: $1.450, Venta: $1.500, Spread: $50
-
Banco Santander Río — Compra: $1.450, Venta: $1.500, Spread: $50
-
Banco Macro — Compra: $1.450, Venta: $1.500, Spread: $50
-
Banco Provincia del Neuquén — Compra: $1.430, Venta: $1.500, Spread: $70
-
Tourfe — Compra: $1.430, Venta: $1.500, Spread: $70
-
Banco Mariva — Compra: $1.455, Venta: $1.505, Spread: $50
-
Plus Cambio (online) — Compra: $1.460, Venta: $1.510, Spread: $50
-
Tienda Dólar (online) — Compra: $1.460, Venta: $1.510, Spread: $50
-
Banco de San Juan — Compra: $1.460, Venta: $1.510, Spread: $50
-
Banco Santa Fe — Compra: $1.460, Venta: $1.510, Spread: $50
-
Banco Entre Ríos — Compra: $1.460, Venta: $1.510, Spread: $50
-
Nuevo Banco del Chaco — Compra: $1.435, Venta: $1.514,70, Spread: $79,70
-
ICBC — Compra: $1.445, Venta: $1.517, Spread: $72
-
Fiwind (online) — Compra: $1.487,38, Venta: $1.517,55, Spread: $30,17
-
Brubank (online) — Compra: $1.475, Venta: $1.540, Spread: $65
-
Banco del Chubut — Compra: $1.445, Venta: $1.569,75, Spread: $124,75