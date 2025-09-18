Impuesto al cheque: ARCA fijó una nueva fecha de vencimiento

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) dispuso una prórroga excepcional para el pago del impuesto sobre créditos y débitos bancarios, más conocido como impuesto al cheque. La medida quedó oficializada mediante la Resolución General 5758/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El cambio afecta a los agentes de liquidación y/o percepción regulados por la Resolución General 2.111. Según lo dispuesto, las obligaciones correspondientes a las operaciones realizadas entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025 tendrán como nuevo vencimiento el 24 de septiembre de 2025 inclusive. De este modo, se reemplazan las fechas habituales previstas en la RG 4.172.

Este tributo representa alrededor del 0,8% del PBI y constituye la tercera fuente tributaria de mayor peso, detrás del IVA y del Impuesto a las Ganancias. Por esta razón, cualquier modificación en sus plazos de pago impacta directamente en la caja del Estado y en la planificación financiera de bancos y empresas.

ARCA justificó la decisión en “motivos de administración tributaria”, vinculados con el calendario de vencimientos que podía generar complicaciones en los agentes responsables del ingreso. El organismo consideró necesario otorgar flexibilidad administrativa para asegurar el cumplimiento sin afectar el flujo de recaudación.

La resolución fue firmada por el director ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Pazo, y entró en vigencia el mismo día de su publicación, el 17 de septiembre de 2025. Es decir, la prórroga ya está en curso y resulta aplicable a todas las operaciones del período mencionado.

Si bien la norma no modifica el monto del impuesto a pagar, sí altera los tiempos de liquidación, lo que otorga un respiro en la gestión de liquidez de los agentes económicos. En un escenario de alta presión fiscal y baja disponibilidad de fondos, contar con algunos días adicionales para cumplir con las obligaciones puede resultar clave en la planificación financiera de corto plazo.