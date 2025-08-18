¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Ministerio de ambiente
farándula
Condena a CFK
Selección argentina
San Pedro
Elecciones 2025
Cindac
inversiones
CASA DEL HORROR
Jorge Maestro
Condena a CFK

Revisarán el monto del decomiso, pero siguen adelante con la ejecución de los bienes

Se concedió la apelación para que la Cámara Federal de Casación revise la actualización del monto del decomiso calculado en $684.990.350.139,86. 

Lunes, 18 de agosto de 2025 11:44

El Tribunal Oral Federal 2 que juzgó y condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad concedió una apelación para que Casación revise el monto dispuesto para el decomiso, pero seguirá adelante con las ejecuciones de bienes.

El Tribunal Oral Federal 2 que juzgó y condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad concedió una apelación para que Casación revise el monto dispuesto para el decomiso, pero seguirá adelante con las ejecuciones de bienes.

Los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu decidieron que la apelación se conceda "sin carácter suspensivo", según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

"La concesión del recurso se hará sin suspender el trámite del decomiso que se encuentra en curso", advirtieron los magistrados que además rechazaron "in limine" las nulidades que presentó la defensa de la ex presidenta contra esa medida.

La apelación se concedió para que la Cámara Federal de Casación revise la actualización del monto del decomiso que quedó calculado $684.990.350.139,86 a pagar de manera solidaria entre todos los condenados.

"Es imperativo recordar  que este proceso se encuentra transitando ya la etapa de ejecución" y que el monto fijado en el veredicto de diciembre de 2022 quedó firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con lo cual es "cosa juzgada".

La ex vicepresidenta cumple arresto domiciliario tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Temas de la nota

