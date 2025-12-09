Hoy se cumplen 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares

El 9 de diciembre se conmemora el 40° aniversario de la sentencia del Juicio a las Juntas, un acontecimiento fundamental para la justicia argentina y para el derecho internacional de los derechos humanos.

Ese día de 1985, la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal dictó la condena contra los comandantes de las tres Juntas Militares que dirigieron la última dictadura cívico-militar (1976–1983).

Este proceso, que inició el 22 de abril de 1985 y se extendió por casi ocho meses con la recopilación de más de 800 testimonios, se convirtió en un hecho sin precedentes a nivel mundial. Por primera vez en la historia, un tribunal civil de un país juzgó y condenó a los más altos mandos de un gobierno de facto por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

La sentencia, leída en cadena nacional por el entonces presidente de la Cámara, León Arslanián, constituyó un punto de inflexión en la historia argentina. El Tribunal no solo acreditó los casos de la acusación, sino que también confirmó la existencia de un plan sistemático de represión ilegal basado en la desaparición forzada de personas, el terrorismo de Estado y la violación organizada de derechos fundamentales.

Condenados y Absueltos

La sentencia determinó las siguientes condenas a los principales responsables:

Reclusión Perpetua: Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera.

Penas de Prisión: Roberto Eduardo Viola (17 años), Armando Lambruschini (8 años) y Orlando Ramón Agosti (4 años y 6 meses).

Absueltos: Oscar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Arturo Lami Dozo.

El fallo tuvo un alcance duradero, ya que ordenó profundizar las investigaciones contra quienes tuvieron responsabilidad operativa en las violaciones. Este mandato sentó las bases para cientos de causas posteriores en todo el país, estableciendo uno de los procesos de justicia transicional más sólidos del mundo.