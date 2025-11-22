Scioli: Jujuy y otros destinos tienen “ocupación hotelera plena”

El secretario de Turismo y Ambiente indicó que varios destinos tienen “ocupación hotelera plena”.

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, sostuvo que el fin de semana extra largo “llena de expectativas” al turismo, y que Jujuy con otros destinos poseen “ocupación hotelera plena”. Además remarcó que “los indicadores anticipan un movimiento positivo en los (diferentes) destinos del país”.

El funcionario nacional quien visitará Pinamar, Tandil y Mar del Plata, consignó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni “coordinó todas las acciones necesarias para tener herramientas y promociones en materia de transporte”.

“Las promociones de YPF y el Banco Nación se traducen en grandes resultados. Los números de pasajeros de Aerolíneas Argentinas son muy buenos y se registra un gran movimiento en las rutas hacia la costa atlántica, tanto de autos particulares como de buses de media y larga distancia”, agregó.

Apuntó también que de acuerdo al testimonio de los empresarios del sector turístico, “las elecciones marcaron un punto de inflexión, ya que inmediatamente después se renovaron las expectativas de la gente”.

San Carlos de Bariloche, Jujuy, Iguazú, Termas de Río Hondo y Mar del Plata tienen “ocupación hotelera plena”, afirmó.