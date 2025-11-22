Jujuy ya supera el 70% de ocupación hotelera en este finde

Jujuy en el norte argentino y otros destinos del país ya superan el 70% de ocupación hotelera en esta segunda jornada del fin de semana extralargo de acuerdo a datos difundidos recientemente por el Observatorio Argentino Turismo de la Cámara Argentina de Turismo.

En el informe oficial se asegura que diversos destinos ya superan las expectativas en base a los porcentajes estimados, y asegura que en el transcurso de los días superarán el 80% de ocupación.

El relevamiento del OAT señala que Jujuy como la ciudad de Buenos Aires y diferentes destinos turísticos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego ya superan el 70% de ocupación en base a las reservas.

Y destaca que muchos de ellos tienen la expectativa de superar el 80% de ocupación o estar incluso por encima de esos valores.

“Tenemos por delante un gran fin de semana largo en términos turísticos. El movimiento de reservas y expectativas que pudimos medir desde el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara ya nos permite prever que habrá diferentes destinos turísticos de todo el país que tendrán una ocupación por encima del 80%”, declaró Laura Teruel presidente de la CAT.

“Esto es reflejo del trabajo que se realiza desde el sector privado, en conjunto con las provincias y municipios, así como con el sector público con quienes constantemente articulamos acciones para potenciar el turismo”, agregó.

“Mucho de este trabajo se ve reflejado en la plataforma Elegí Argentina a la que cada vez más usuarios están ingresando. Argentina tiene todo para ofrecer, vamos a seguir trabajando para que el turismo se siga consolidando como uno de los fuertes motores económicos del país”, finalizó.