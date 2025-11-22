22°
22 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Ciclo lectivo 2026

Se conoció el listado de asignación de vacantes para el ingreso a Primer Año

El 24, 25 y 26 de noviembre se realizará la confirmación/inscripción definitiva, con presentación de la documentación requerida en los establecimientos donde se otorgó la vacante

Sabado, 22 de noviembre de 2025 09:24

El Ministerio de Educación de Jujuy completó este 20 de noviembre la segunda asignación de “momento” para las instituciones educativas que registraron sobredemanda en la preinscripción para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 y hoy se dieron a conocer el listado de alumnos que ingresan a las instituciones sorteadas.

El sorteo se llevó a cabo en los salones del INPROJUY. En esta instancia se asignó para cada aspirante un día, hora, minutos y segundos, que funcionó como “orden de mérito temporal” para continuar con el proceso de preinscripción en 16 escuelas secundarias que superaron su cupo disponible.

Entre los establecimientos incluidos se encuentran instituciones de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, San Pedro, El Carmen y Libertador General San Martín, entre ellas los colegios Secundario Nº 2, Secundario Nº 39, Secundario Nº 47 “René Favaloro”, Comercial Nº 1 de Perico, Técnica Nº 1 de San Pedro y Técnica Nº 1 de Perico, entre otros.

Para ver la asignación de momentos para cada institución hay que ingresar al sitio web https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/

Como sigue el cronograma

24, 25 y 26 de noviembre

Confirmación/inscripción definitiva, con presentación de la documentación requerida en los establecimientos donde se otorgó la vacante.

27 y 28 de noviembre

Relevamiento de vacantes disponibles, una vez finalizada la confirmación.

02 y 03 de diciembre

Tercera preinscripción, pudiendo elegir hasta dos instituciones educativas.

09 de diciembre

Asignación de un nuevo “momento” para instituciones con sobredemanda (tercera instancia).

11 de diciembre

Publicación de la asignación de vacantes correspondiente a la tercera preinscripción.

12, 15 y 16 de diciembre

Inscripción definitiva, con entrega de documentación obligatoria.

