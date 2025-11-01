Renunció Francos y Adorni será nuevo el jefe de Gabinete

Tras varias semanas de rumores y desmentidas, Guillermo Francos confirmó anoche su renuncia a la Jefatura de Gabinete. El exfuncionario se reunió ayer por la tarde con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y al término del encuentro oficializó su salida a través de las redes sociales. Su reemplazante será Manuel Adorni, quien el 10 de diciembre debía asumir como legislador porteño.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán -que responde a Francos- también renunció a su cargo. La versión más extendida entre las diferentes facciones oficialistas es que el asesor presidencial Santiago Caputo quedaría a cargo del Ministerio del Interior, que sumaría el control de otras áreas del Estado.

La dimisión de Francos se hizo pública justo en medio de la cena que mantuvieron anoche Milei y el expresidente Mauricio Macri, en donde hablaron sobre los posibles cambios en el Gabinete y la conformación del nuevo Congreso.

"Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", agregó Francos en su renuncia.

Francos no dio detalles sobre su futuro a pesar de que en las últimas semanas habían trascendido diferentes versiones sobre una eventual designación en un cargo diplomático.

El exjefe de Gabinete venía de tener un rol protagónico, junto al titular de Interior, Lisandro Catalán, en la reunión con 17 gobernadores y tres vices que se llevó adelante el jueves en el Salón "Eva Perón" de la Casa Rosada. Ambos estuvieron encargados de la convocatoria.

"Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro del Interior y mi último como jefe de Gabinete fueron reunir a los gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita", comentó.

Durante el tramo final de la campaña se había instalado la idea de que Milei anunciaría cambios en el Gabinete el mismo domingo tras conocerse los resultados o al día siguiente. Sin embargo, el contundente resultado, que incluyó victorias de candidatos violetas en Buenos Aires, Caba, Santa Fe y Córdoba, le dio aire al oficialismo y los anuncios se postergaron.

El agradecimiento

"El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él", difundieron desde la Oficina del Presidente.