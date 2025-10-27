Buenos Aires: sorpresa total por la caída de Fuerza Patria

La provincia de Buenos Aires arrojó anoche un resultado sorprendente en las elecciones legislativas, con La Libertad Avanza en el primer lugar, con un margen de 0,5 puntos porcentuales por sobre el peronismo, que queda segundo, con más del 98% de las mesas escrutadas.

La Libertad Avanza alcanza los 3.591.644 votos, mientras que Fuerza Patria llega a 3.543.509 votos. Así, la lista que encabeza Diego Santilli (que reemplazó en la primera posición de la nómina libertaria a José Luis Espert) se quedaría con 17 bancas, mientras que la lista peronista, con Jorge Taiana a la cabeza, llegaría a 16 escaños. Las dos fuerzas se quedan con 33 de las 35 bancas en disputa.

En el transcurso de la jornada electoral, los guarismos se fueron torciendo y cambiando de bando. El peronismo aguardaba una victoria por un margen más escaso que el que había obtenido en septiembre (elecciones bonaerenses que ganó con 13,5 puntos de diferencia), pero el transcurso de la jornada mostró un creciente entusiasmo libertario que comenzaron a admitir fuentes justicialistas.

Jorge Taiana / Fuerza Patria 40,9%

Las dos bancas restantes en el reparto de la provincia de Buenos Aires quedarían para el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que se ubica en el tercer puesto, con el 5% de los votos.

Provincias Unidas, que llevó a Florencio Randazzo como primer candidato, no logra acceder a ninguna banca por la provincia de Buenos Aires. Pelea el tercer y cuarto puesto con la lista que encabeza el abogado Fernando Burlando, Propuesta Federal para el Cambio.

El discurso

Exultante, Diego Santilli celebró el triunfo libertario y afirmó: "Yo los convoco a esa batalla, a ir juntos, a construir un camino que permita llevar la batallas y las ideas del cambio a la provincia de Buenos Aires".

"Nunca imaginé que iba a estar hoy acá. Sabía que era una batalla difícil", reconoció el legislador del PRO que compitió en la boleta violeta gracias al acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y el partido que preside Mauricio Macri.

El diputado agradeció la confianza de Javier Milei, Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo.