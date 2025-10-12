Buscan a un nene de 5 años que desapareció en Córdoba tras el asesinato de su madre y su abuela

La Policía busca en Córdoba a un nene de 5 años que desapareció tras el asesinato de su madre y su abuela en la localidad de Villa Rivera Indarte, Córdoba.

El doble crimen ocurrió este sábado por la mañana, cuando las víctimas estaban en su casa de la calle San Pedro de Toyos.

La Justicia activó el Alerta Sofía para dar con la ubicación de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y el sospechoso de haberselo llevado es su padre, Pablo Laurta, quien es de nacionalidad uruguaya y tiene pedido de captura internacional.

El secuestro de Pedro Rodríguez se produjo este sábado por la mañana, cuando estaba en su casa junto a su madre Luna Giardina y a su abuela Mariel Zamudio.

Según pudo reconstruir la Justicia, fue en ese horario que ingresó a la casa Pablo Laurta y asesinó a tiros a la madre y a la abuela de la menor.

Luego agarró a su hijo de cinco años y se lo llevó. Por el momento, los investigadores creen que el menor sigue con vida y que su padre está buscando salir del país hacia Uruguay.

Laurta tiene antecedentes por violencia de género. Hace casi tres años, Luna Giardina estudiaba agronomía y tuvo que escapar a Uruguay con su hijo porque su expareja intentó ahorcarla.

La joven lo denunció y la Justicia, según informó el medio local La Voz, le dio un botón antipánico que no llegó a activar al momento del ataque.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género N°2, a cargo de Gerardo Reyes, es quien lleva adelante la investigación. Hasta el momento se desconoce el paradero del nene de cinco años.

Noticia en desarrollo...