El Intendente entregó resoluciones de adjudicación de terrenos a 120 familias

En un acto realizado en la Escuela Lutteral del barrio Antártida Argentina, el intendente Rubén Eduardo Rivarola y el gobernador Carlos Sadir encabezaron la entrega de resoluciones de adjudicación del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria – 215 Viviendas, un hito que avanza en la regularización habitacional y refleja el trabajo articulado entre el municipio de Palpalá y el Gobierno provincial para garantizar el acceso a una vivienda digna; en la ocasión, vecinos del barrio Las Tipas recibieron la documentación correspondiente, en presencia de funcionarios provinciales y municipales.

Acompañaron el acto el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Ingeniero Carlos Stanic; el presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, arquitecto José Luis Paiquez, junto con el vocal técnico Sergio Soria y el vocal social Marcelo García; además de funcionarios municipales y familias que recibieron las respectivas resoluciones.

Cabe destacar que el Programa Federal de Integración Sociocomunitaria 215 Viviendas del barrio Las Tipas consiste en viviendas de tres dormitorios, construidas entre 2011 y 2012. Estas viviendas fueron entregadas a sus ocupantes desde 2015 mediante autorización municipal o actas de las cooperativas.

En este marco, el intendente Rivarola expresó su satisfacción por la entrega de escrituras, destacando que ahora “más familias pueden tener su tenencia y esto es un paso muy importante”. Además, subrayó el trabajo en equipo entre los vecinos, el municipio y el Instituto de Vivienda de Jujuy (IVUJ), resaltando que “aunque los trámites pueden ser complicados, la colaboración permite avanzar en estas regularizaciones”.

El gobernador Carlos Sadir, presente en el evento, se mostró igualmente optimista. “Regularizar 120 familias en un barrio donde muchas de ellas habitan desde hace años es un logro significativo”, afirmó, y agradeció “al IVUJ y al intendente Rivarola por colaborar y trabajar junto a la provincia para alcanzar estos objetivos tan importantes”. Además, anunció la ampliación de un programa de microcréditos para ayudar a las familias a realizar mejoras en sus viviendas o incluso construir nuevas casas. “El objetivo es mejorar la calidad de vida de los jujeños, permitiendo que cada uno llegue a su hogar”, añadió.

Beneficiarios del programa también compartieron su alegría. Mirta Balbín, una de las vecinas, describió el día como “memorable”, agradeciendo al municipio y al gobierno provincial por su apoyo. “Después de tantos años de espera, hoy nos sentimos felices”, comentó. Así también, Natalia Espinosa, otra beneficiaria, destacó la importancia de la resolución para sus planes de negocio. “Esto es muy importante para nosotros, especialmente para quienes tenemos proyectos para hacer en casa”, expresó con entusiasmo. Su idea de abrir una agencia de Western Unión de Pago Fácil ilustra cómo la regularización puede abrir nuevas oportunidades económicas para los vecinos.

Marcelino Gutiérrez, quien también recibió su documentación, manifestó su gratitud. “Hace 12 años que vivo en este barrio y ahora se está haciendo realidad un anhelo que tanto esperábamos”, dijo. Gutiérrez también mencionó que la regularización permitirá fortalecer la organización comunitaria a través de un centro vecinal, lo que abrirá nuevas puertas para el barrio.