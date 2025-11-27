Milanesa a la napolitana fue el plato elegido para la cena blanca en Perico

Los egresados 2025 de Aguas calientes, puesto viejo y Perico pudieron elegir su menú para la gran noche.

A pocos días del evento esperado por los estudiantes, ellos decidieron cenar milanesas con papas fritas en la noche del viernes. El menú elegido incluye:

• Entrada: sándwiches de miga y empanadas.

• Plato principal: milanesa napolitana con papas fritas.

• Postre: helado en copa.

Cabe recordar que el día 5 de diciembre se llevara a cabo la cena blanca en el salón Gran Galax en Santo Domingo, un espacio reconocido por recibir grandes eventos sociales. Allí, los chicos serán recibidos con:

El valor de la tarjeta fue de $45.000, un monto que pudo abonarse en dos cuotas: la primera en octubre y la segunda en noviembre, lo que facilitó la participación de la mayoría de los colegios. Por ahora serán 13 instituciones educativas que asistirán a la Cena Blanca 2025.

Una noche que quedara grabada en sus corazones para siempre.