Libertador General San Martín

Cena Blanca 2025 iluminará Libertador con el desfile de los egresados

La plaza central de la ciudad será el escenario de la pasarela estudiantil que precede a la clásica cena, con fechas confirmadas para ocho instituciones secundarias.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 16:43
Egresados 2024

Como un anticipo festivo de la tradicional Cena Blanca, los estudiantes de último año de las escuelas secundarias de Libertador Gral. San Martín desfilarán en la Plaza Central. Esta colorida pasarela, que ya es un clásico en el calendario de fin de curso, muestra la alegría y la expectativa de los jovenes egresados. La actividad es organizada por los propios colegios secundarios y la información oficial fue proporcionada por la municipalidad, bajo la gestión del intendente Oscar Jayat.

Las fechas establecidas para cada institución son las siguientes:

  • 3 de diciembre: Escuela de Comercio N° 4
  • 4 de diciembre: Colegio Secundario N° 65
  • 12 de diciembre: Escuela Agrotécnica y Colegio Fasta
  • 18 de diciembre: Escuela Provincial de Artes N°3
  • 19 de diciembre: Escuela Ténica Ing.H. Arrieta
  • 20 de diciembre: Escuela de Comercio N°6
  • 26 de diciembre: Colegio N°47
  • 28 de diciembre: Escuela Normal Gral. San Martín 

La comunidad está invitada a acompañar a los egresados jujeños en este evento que marca el cierre de una etapa importante en sus vidas, llenando la plaza central de color y emoción en las noches de diciembre.

