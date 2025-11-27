El Carmen, Yuto y el centro capitalino sin luz este viernes

La empresa de suministro eléctrico de la provincia comunicó a través de sus centros de comunicación que a partir de mañana estarán realizando tareas de mejora y mantenimiento del servicio.

El equipo técnico realizará tareas que requieren una interrupción temporal del suministro.

Las zonas afectadas serán, El Carmen, Yuto y San Salvador de Jujuy.

En ciudad capital el corte programado es para la zona de B° Centro (entre calles R. de Velazco, Belgrano, Lamadrid, Av. 19 de Abril) y zonas aledañas. El horario estimado es de 00:00 a 06:00 Hs. aproximadamente.

En la localidad de Yuto, el servicio se verá intemrrumpido en zona de Fincas La Montañita, La Iguana, Villafañe y zonas aledañas. El horario estimado: de 08:30 a 13:00 Hs. aproximadamente.

Por último en la ciudad de El Carmen realizarán tareas de mantenimiento en B° El Tipal, Agua Potable, Finca Lopez y aledaños, en el horario estimado: de 09:00 a 14:00 Hs. aproximadamente.

Según informaron desde la empresa, el suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas. Recomiendan desenfuchar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes.