Repotenciación lumínica en el centro

El municipio capitalino continúa ejecutando un plan de repotenciación y modernización del alumbrado público, que en estos días muestra avances significativos en el sector de la peatonal Belgrano.

En el sector se completó el recambio de artefactos y luminarias en la peatonal Belgrano, desde Otero hasta Necochea, donde ya pueden apreciarse nuevos equipos que ofrecen una iluminación peatonal más directa.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó que esta intervención forma parte de una impronta de gestión orientada a que la ciudad “luzca esplendorosamente”

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, recordó que ya se trabajó en la zona de Fuente Chakana y que las próximas intervenciones alcanzarán Avenida Fascio, Avenida Santibáñez y otros puntos estratégicos de la ciudad.

El plan semestral contempla la instalación de 1.500 luminarias, entre equipos de 150 W para columnas de nueve metros y luminarias ornamentales de 100 y 150 W destinadas a espacios verdes y sectores urbanos específicos.

La modernización del alumbrado público busca mejorar la seguridad, revitalizar el espacio urbano y aportar a una imagen más atractiva y ordenada de la ciudad.