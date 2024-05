Brutal agresión a un árbitro de la Liga salteña: le dieron un cabezazo en la cara y fracturaron la nariz

En el Complejo Deportivo La Loma de Salta se juega desde hace años el torneo de "Los Profesionales", aunque este sábado al menos uno de ellos no se comportó como tal al agredir físicamente a un árbitro. El referee, Franco Acosta, sufrió la fractura de su nariz y contó a El Tribuno cómo sucedió el salvaje ataque de un jugador identificado como José Cardozo.

"Este es el segundo año que dirigimos en La Loma y nunca viví un hecho similar", sostuvo quien es árbitro de 27 años de la Liga Salteña y del SADRA (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina).

"La agresión fue el sábado a las 13. Estaba dirigiendo el partido de Ingenieros AA e Ingenieros Químicos B, un partido de Seniors. A los 10 minutos le cobré la falta al señor José Cardozo. Le saqué amarilla y automáticamente reclamó a los gritos. Me dice que no es falta. 'Se tira, llega tarde'. Yo estaba a 8 o 10 metros de él y vino con los brazos abiertos. No hubo insultos y así llegó hasta mi posición, por lo que pensé que seguía protestando, pero me sorprendió con un cabezazo", contó la víctima.

La agresión sorprendió a todos

Acosta agregó que fue una sorpresa para todos los presentes: "Escucho que todo el mundo le decía '¿qué hiciste?'. Y yo en el suelo ya estaba lleno de sangre".

Esos partidos cuentan con ambulancias en el lugar, por lo que el personal médico tardó muy pocos minutos en asistirlo y trasladarlo a un centro médico donde le diagnosticaron fractura de nariz.

Consultado sobre las acciones que tomará al respecto, dijo: "Después de esa situación me estoy asesorando con Jorge Royano (representante del SADRA en Salta)". Y en cuanto al agresor, las autoridades de la competencia analizan una sanción ejemplar.

"Tengo que hacerme una cirugía en la nariz", cerró el hombre, quien estará afuera de las canchas por un tiempo.