La CGT ratificó el paro docente este jueves: "El Gobierno está en deuda con la educación"

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realizaron una conferencia de prensa para ratificar el paro docente de 24 horas convocado para el próximo jueves 23 de mayo para todos los niveles del sistema educativo (inicial, primaria, secundaria, técnica, institutos de educación superior y nivel universitario).

El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, sostuvo que la "educación debe ser política de Estado y debe estar primera en la agenda de cualquier gobierno democrático que tiene interés por la formación de los jóvenes para incorporarlos al mundo del trabajo".

"Lamentablemente me hubiese gustado hacer una conferencia de prensa para decir que los docentes ganamos bien, que los jóvenes están dentro de las unidades escolares pero no lo podemos decir y el responsable de esto es el Gobierno nacional. Tienen que asumir la responsabilidad. No le han podido dar respuesta al colectivo de trabajadores de la educación y al sistema educativo en su conjunto", añadió.

En esa misma línea, señaló: "Están en deuda con la educación la actual gestión de gobierno", agregó el titular de UDA desde la conferencia realizada en la sede de la central obrera de Azopardo 802, en la que estuvo acompañado por el cotitular de la CGT Pablo Moyano, la secretaria general CTERA Sonia Alesso, entre otros dirigentes sindicales.