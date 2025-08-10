Los horarios del segundo Finde Estudiantil

Hoy se celebra la segunda jornada de los tradicionales “Finde Estudiantil” en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La cita es a partir de las 13, horario en el que los estudiantes ya podrán ingresar al estadio para vivir una tarde mágica de llena de color e ilusión.
inicia sesión o regístrate.
Hoy se celebra la segunda jornada de los tradicionales “Finde Estudiantil” en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La cita es a partir de las 13, horario en el que los estudiantes ya podrán ingresar al estadio para vivir una tarde mágica de llena de color e ilusión.
A partir de las 9.30 los estudiantes de los distintos colegios pudieron ingresar al estadio 23 de agosto para ornamentar el lugar que le fue asignado a cada establecimiento por parte del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
A las 13 se abrirán las puertas del estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy para que los estudiantes puedan ingresar y ocupar sus lugares.
A las 14 está previsto que comience la jornada y a las 14.30 se cierran las puertas del estadio, es decir, que ya nadie podrá ingresar desde ese horario.
Hoy participarán diecinueve instituciones educativas:
Bloque 1
- Secundario Nº 59 “Olga Márquez de Aredez”
- Escuela provincial de Comercio Nº 3 “Manuel Estrada”
- Escuela provincial de Artes Nº 1 “Medardo Pantoja”
- Colegio Nª 3 “Éxodo Jujeño”
- E.T.P Nº 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
- Escuela provincial de Comercio Nº 1 “Carlos Eusebio Ibarra”
- Escuela de comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”
- EET Nº 1 “Gral. Savio” - Palpalá
-
Bloque 2
- Colegio Nuevo Horizonte Nº 1
- Escuela de comercio Nº 1 “José Manuel Estrada” – Perico
- EET Nº 2 “Prof. Jesús Raúl Salazar”
- Escuela de comercio Nº 1 “José Antonio Casas”
- EET Nº 1 “Escolástico Zegada”
- Colegio Nuestra Señora del Huerto
- Escuela Normal Superior “José Ignacio Gorriti”
- Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
- Centro Polivalente de Artes “Prof. Luis Martínez”
- Bachillerato Nº 5 – Palma Sola