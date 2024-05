“Que haya internas del PJ en todos los distritos sería muy democrático”

En un reportaje con El Tribuno de Jujuy, el exministro de Cultura sostuvo ayer que “el peronismo está dispuesto a no votarle absolutamente nada a Milei” pero que padece “una gran desorganización interna”. Añadió que “(Javier) Milei no es tonto ni loco, es un pícaro que fue una producción del peronismo con el objetivo claro de debilitar a Juntos por el Cambio” en las elecciones pasadas.

En un reportaje con El Tribuno de Jujuy, el exministro de Cultura sostuvo ayer que “el peronismo está dispuesto a no votarle absolutamente nada a Milei” pero que padece “una gran desorganización interna”. Añadió que “(Javier) Milei no es tonto ni loco, es un pícaro que fue una producción del peronismo con el objetivo claro de debilitar a Juntos por el Cambio” en las elecciones pasadas.

¿Cómo analiza la situación actual del peronismo a cinco meses de la asunción de Javier Milei?

Lo veo en pleno reacomodamiento. En algún momento me parece que se lo nota vacilante, ya que no hay una línea clara de confrontación. En algún momento sospecho que se espera que Milei haga el trabajo sucio como si se sospechara que va a ser tal vez más fácil gobernar después de Milei. Vacilación ante todo y una férrea oposición en el Parlamento, ya que el peronismo está dispuesto a no votarle absolutamente nada pero con una gran desorganización interna. Me parece que está multiplicada por fragmentos y me parece que es una conjunción de peronismos.

Usted habla de "desorden" en el peronismo, ¿en cuánto afecta la falta de un liderazgo claro para eso?

Lo que pasa es que el liderazgo existe y lo ejerce la doctora Cristina Fernández. El problema es que esa representación también es cuestionada. Si la representación de la doctora en Buenos Aires es La Cámpora, estamos un poco más complicados porque hay minigobernadores importantes como (Jorge) Ferraresi y (Fernando) Espinosa que son tipos que están armando directamente para otra jefatura, que vendría a ser la de Axel Kicillof. Lo más importante que produjo el fenómeno de Milei con su fragilidad parlamentaria, es la vigorización del Parlamento, en donde pasó a tener una importancia fundamental. Ahí si que hacen falta liderazgos reales claros. Hoy la líder que asoma es aún Cristina Fernández y hay otros líderes potenciales que tienen que hacer méritos para que se reconozcan sus liderazgos. Hay otra característica que me parece importante: nunca hubo tanta diferencia entre concepción de Estado entre un presidente y un gobernador bonaerense.

Cristina sigue teniendo un nivel de imagen negativa muy alta, ¿cree que es competitiva electoralmente?

Cuando se plantean escenarios estratégicos, no se pueden replicar por sondeos de opinión. La fragmentación que tiene la Argentina hace que no haya forma que un líder tenga también el reconocimiento de los opositores a su fuerza. A mí, la imagen negativa no me autoriza ningún análisis, es un dato de la realidad. Es lo mismo que yo quiera descalificar a Mauricio Macri por mis convicciones ideológicas. Todos los políticos tienen que acostumbrarse a convivir con la imagen negativa.

¿Cree que el PJ debería convocar a internas en todas las provincias? En Jujuy el partido sigue intervenido...

¿Por qué no puede haber una interna a nivel nacional? El peronismo tiene muchas características como ideología del poder, por supuesto que es exactamente el poder el que signa las claves de la ideología, el problema es el mantenimiento del poder. Menem tuvo el poder durante toda una década y prácticamente terminó casi condenado por los mismos que aprovecharon también los beneficios de la década. Los menemistas que miran con simpatía a Milei son los que consideran que el kirchnerismo no es peronismo. El peronismo es todo aquello que permanece mientras los transitorios dominantes.

O sea que usted respalda que haya internas en el PJ en todos los distritos...

Que en el PJ haya internas en todos los distritos sería absolutamente democrático y la única interna que se hizo a nivel nacional la ganó Carlos Saúl Menem a un Antonio Cafiero que tenía absolutamente todos los resortes del poder. Esa fue la interna en la que yo participé y aprendí mucho.

¿Está de acuerdo con que todo el peronismo vote monolíticamente la Ley Bases?

La Ley Bases tiene dos o tres cosas que son importantes. Una de ellas las facultades extraordinarias y otra la licencia para poder privatizar empresas. Son cosas que me parece que tienen que ver con la percepción que cada uno de los peronistas tenga del fenómeno Milei porque me parece que todavía no se terminó de interpretar ese fenómeno. Milei no es tonto ni loco, Milei es un pícaro que fue una producción del peronismo, financiado en gran parte por el peronismo, con el objetivo claro de debilitar a Juntos por el Cambio que se preparaba para gobernar. Lo que no tuvo en cuenta el peronismo cuando inventó la teoría de los tres tercios. Prácticamente eso tuvo que ver con el crecimiento de Milei, pero lo que no percibió el peronismo productor de Milei es que ese Milei sería un producto exitoso que iba a dejar fuera de la cancha a Juntos por el Cambio pero luego no previeron que Milei iba a saltar al domicilio de Mauricio Macri para saltar después contra el peronismo.

¿Considera que el PJ está haciendo una oposición inteligente a Milei?

Yo creo que el peronismo no tiene cómo entrarle hoy a Milei. Cede la instrumentación en la CGT, que organiza paros conmovedores pero que resultan en la práctica funcionales a la estrategia de Milei. Por ahora el Gobierno de Milei no arrancó, lleva cinco meses y está sostenido únicamente por la violencia de su discurso y por todas las tentaciones de una Argentina absolutamente imaginaria, mientras tiene una gran fragilidad parlamentaria que le impide avanzar en sus herramientas. La gran pregunta es hasta cuándo dura esto. Yo creo que el mileismo arrastra una sensación de provisoriedad y alguna cuestión transitoria, que dura lo que puede durar la tolerancia de la clase política y de la sociedad. Este muchacho anda mal, su gobierno es un desastre pero él se destaca como un fenómeno mundial.