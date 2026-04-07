Visita a la Virgen de Tumbaya

La comuna de Tumbaya presidida por Javier Medina, colabora diariamente en el desarrollo del programa litúrgico por la festividad en honor a la Virgen de Copacabana de Punta Corral, que permanecerá en la histórica iglesia del pueblo dando su bendición, hasta el 2 de mayo cuando regrese a su santuario.

Hasta el segundo Domingo de Pascua a las 17 se oficiará misa con distintas intenciones, el 10 a las 11.30 habrá misa por la comuna de Tumbaya; el 11 a las 10 por la parroquia Nuestra Señora de Loreto, de Alto Comedero; y el 12 a las 10 también habrá misa y a las 16 se bendecirá la cabalgata con la Virgen.

Anteayer la comuna envió una cuadrilla integrada por seis agentes municipales, que se ocupará de recoger los residuos arrojados en los calvarios, a lo largo del camino y en Punta Corral.

Los trabajadores partieron con las condiciones del tiempo desfavorables, que se profundizaron con una persistente llovizna y el descenso de la temperatura.

A pesar de ello, numerosas personas llegan diariamente al pueblo para agradecer y recibir la bendición de la Virgen, y participar en los oficios religiosos a cargo del párroco Abraham Pereira.