El operativo de Garrafa Social llega al barrio San José

La Municipalidad confirmó que el programa de venta de garrafa social llega este miércoles primero de abril al barrio San José. Cecilia Fernández, agente municipal del sector, brindó detalles sobre la prestación del servicio e invitó a los vecinos de la zona a participar de la jornada que se desarrollará de 9:30 a 12:30 horas.

Durante la actividad se recibirán envases de 10 y de 15 kilos. Desde la organización, Fernández solicitó a los vecinos que, antes de acercarse al punto de venta, revisen que los envases no se encuentren vencidos para poder realizar el recambio sin inconvenientes.

Asimismo, se informó que con la compra del envase los beneficiarios participan de un sorteo por una recarga gratuita que se realiza todos los meses.

Por último, la agente destacó que se encuentran trabajando en la apertura de nuevos puntos de venta para ampliar la cobertura del servicio en diferentes sectores.

Se recordó a la comunidad la importancia de asistir en los horarios establecidos para garantizar el normal desarrollo de la tarea y facilitar el acceso a este beneficio.