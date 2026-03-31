Palpalá destacó que se crearán más de 120 puestos laborales

La Municipalidad de Palpalá destacó la llegada de la empresa Ferigutti Metalúrgica a esa ciudad, porque marca un hito en el crecimiento del Parque Industrial "Carlos Snopek", que se consolida como un centro estratégico para el desarrollo y comercialización en la región. La nueva planta se especializa en la fabricación de estructuras metálicas, puentes grúa, hornos y tanques, abarcando un amplio espectro de la industria metalmecánica.

Durante la inauguración, el intendente Rubén Eduardo Rivarola explicó que en este último tiempo son muchas las empresas que se han asentado en Palpalá. "Eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo desde el municipio, porque estamos también brindando apoyo y acompañamiento. Recuerdo cuando Palpalá era la ciudad madre de industrias, y ese es el punto a seguir, vamos a seguir trabajando. Muy contento por la familia Ferigutti, y como intendente orgulloso porque estas acciones hacen grande a Palpalá", señaló. Además, resaltó que "es una empresa que apuesta a Palpalá, y promete incrementar su productividad, a lo que se suma la generación de más puestos de trabajo".

Por su parte, el gerente general de la empresa, Renato Ferigutti, destacó la trayectoria de su familia en Jujuy, su constante apuesta por la mejora de la producción y la innovación en la industria. "Se inauguró una gran planta industrial, una fábrica de primer nivel. Una historia tremenda que inició hace más de setenta años en Jujuy. Solamente trabajando, apostando a la provincia, al trabajo y acá estamos hoy con esta gran fábrica", expresó.

Más adelante detalló que el jefe comunal brindó un apoyo fundamental para que la empresa pudiera concretar su instalación en Palpalá. "El intendente Rivarola nos dio un apoyo muy grande a esta gran empresa que dará más de 120 puestos de trabajos en la ciudad", afirmó el gerente general.

Asimismo, Ferigutti, que actualmente emplea a sesenta personas, proyecta incrementar el plantel en el corto plazo, con la meta de operar las veinticuatro horas. Este crecimiento se ve respaldado por un contrato de dieciséis meses con la empresa Río Tinto, lo que asegura una producción sostenida y la generación continua de empleo.

La elección de Palpalá como sede de inversión se inspiró en el legado industrial de la región, evocando el papel de Altos Hornos Zapla como motor industrial de la provincia. "La empresa reafirmó su compromiso con el crecimiento, la inversión y el acompañamiento a sus trabajadores, pilares fundamentales para lograr una producción de alta calidad y un cumplimiento eficiente. La familia Ferigutti siempre apostó al trabajo y todas las inversiones que hizo las va haciendo en pos de mejorar la calidad, la producción y de estar siempre en la industria en la vanguardia", se destacó desde la compañía.

La presencia de Ferigutti en Palpalá, junto a la de otras empresas que han apostado por la zona, demuestra la efectividad de la gestión del intendente Rivarola en atraer inversión y consolidar al municipio como un polo de desarrollo industrial y comercial, resaltando que el trabajo conjunto entre los sectores público y privado es esencial para impulsar sectores clave de la industria y producción.