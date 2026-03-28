Comenzó ayer la Semana de Malvinas en Palpalá

Con emotivos discursos y una exposición en la que estudiantes siderúrgicos mostraron todo su talento, se inició ayer la Semana de Malvinas en Palpalá, organizada por el municipio local y la asociación de excombatientes de Malvinas "2 de Mayo".

BACHILLERATO 2 “HÉROES DE MALVINAS” | ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO JUNTO A VETERANOS DE GUERRA.

Tras el izamiento de las Banderas Nacional y de la Libertad Civil, se escucharon los mensajes de un veterano de guerra y del intendente Rubén Eduardo Rivarola.

JUSTO SACARÍAS REYES Y ESTUDIANTE

En primer término habló Emilio Benítez, quien tuvo a su cargo sentidas palabras. Dijo que estos homenajes son una caricia para el alma porque después de muchos años estaban logrando el reconocimiento que se merecían tras padecer destratos e indiferencia durante el triste proceso de desmalvinización. Es más, aseguró, que por esa circunstancia "se quitaron la vida más de 580 compañeros en la posguerra. Se suicidaron por falta de contención. Ellos no encontraron otra solución que quitarse la vida", lamentó.

Sostuvo que la causa de Malvinas no es solo de los veteranos de guerra, sino de todos los argentinos, expresando su deseo de que "las futuras generaciones la mantengan viva".

NOTABLE INTERÉS | ESTUDIANTES ESCUCHAN ATENTAMENTE A UN EXCOMBATIENTE.

Puso mucho énfasis al sostener que los veteranos de guerra no son políticos ni trabajan para algún partido. "Lo único que llevamos adentro es la causa Malvinas y si es la política es la política de Malvinas", enfatizó.

ORIGINAL | STAND DEL COLEGIO MODELO PALPALÁ.

Tuvo elogiosos conceptos hacia las autoridades municipales, ediles y otros que ya no están en la función que han colaborado con las iniciativas que apuntan a rendir "un justo homenaje a nuestros compañeros caídos". Mencionó al intendente Rivarola, personal municipal "y en especial a la gente de Ceremonial y Protocolo porque fue nuestra caja de resonancia para que este día y el resto de los días hasta el 2 de abril" las actividades se desarrollen a la perfección.

COLEGIO SECUNDARIO 5 DE PALPALÁ | PRESENTE EN LA EXPOSICIÓN.

También agradeció al Ejército Argentino "por estar siempre con nosotros, en todos los actos y desde hace 14 años que venimos realizando la vigilia". Agregó que era un orgullo contar con el acompañamiento del Ejército y de la banda de música de la fuerza.

En otro tramo de su mensaje, Benítez agradeció especialmente a los docentes por "haberse tomado ese tiempito de inculcar a los chicos la causa Malvinas" en alusión a los trabajos que se expusieron en la oportunidad. "Muchísimas gracias por estar con nosotros y por suerte siempre tener la celeste y blanca adelante".

NUEVO HORIZONTE | ALUMNOS RESPONDIERON AL PÚBLICO

El veterano de guerra jujeño puso de relieve que, tanto personal de cuadro como soldados conscriptos, juraron defender la patria. "Malvinas no se deben olvidar porque en ese suelo quedó mucha sangre de nuestros compañeros, jóvenes argentinos que no tuvieron la suerte como nosotros de volver y formar una familia o estar aquí. Por eso, nosotros le decimos que el compromiso del veterano es rendirle un justo homenaje a aquellos compañeros que no volvieron". Al concluir sostuvo que "un soldado no muere en el campo de batalla, muere cuando la gente, la indiferencia y la sociedad le olvida".

Un grato honor

RUBÉN EDUARDO RIVAROLA | MENSAJE DEL INTENDENTE PALPALEÑO. cordar para valorar”. l

Visiblemente emocionado, el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, instó a los estudiantes presentes que "no se olviden de nuestros héroes argentinos".

DESTACADOS | DOCENTE Y ALUMNOS DEL COLEGIO NUEVO HORIZONTE JUJUY.

El jefe comunal se comprometió a "trabajar siempre por la causa" de Malvinas porque quienes defendieron la soberanía de las islas en 1982 "se lo merecen. Son cosas que a uno le tocan el corazón. Por eso para mí es un grato honor poder brindar todo en hacer la Semana de Malvinas y como siempre dije, para el 2 de abril siempre vamos a tirar la casa por la ventana", agregó para expresar luego su agradecimiento a los veteranos de guerra allí presentes.

Tras la ceremonia protocolar se habilitó la Expo Malvinas "Memoria, Historia y Soberanía" con el lema "Educar para recordar, recordar para valorar".