Ratificaron autoridades

Roxana García seguirá ejerciendo la presidencia del Concejo Deliberante de Palpalá, junto a Diego Cáceres en la vicepresidencia primera. Las sesiones ordinarias serán los martes a las 9.

En una reñida sesión preparatoria se debatió sobre tres opciones para nominar al presidente de ese parlamento municipal. Una fue la de Rodrigo Reynaga de La Libertad Avanza, pero el edil se negó afirmando que no estaba preparado para ejercer el cargo. "Preferimos trabajar desde nuestra banca y no queremos el cargo", dijo.

Reynaga también afirmó que "iba a ser muy frustrante estar peleando con el Ejecutivo", al ser consultado sobre por qué no aceptó la presidencia cuando fue nominado.

En declaraciones a El Tribuno de Jujuy, García destacó el trabajo que se realiza en Labor Parlamentaria, donde se escuchan todas las propuestas de los ediles, independientemente de su representación política, y afirmó que será un año de consenso para lograr llevar soluciones a la gente.

Durante la sesión se definió que el 7 de abril a las 18 el intendente Rubén Eduardo Rivarola brinde su discurso anual, dejando inaugurado el período ordinario de sesiones.

El nuevo parlamento está conformado por Diego Cáceres, Roxana García, Franco Yarvi, Oscar Alcócer, Rubén González, Diego Reynaga, Alicia Zerpa y Elías Ortega, quien se abstuvo de votar en la sesión. (Silvia Azurduy).