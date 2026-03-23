Inscribirán a vendedores desde el próximo jueves

El municipio capitalino informó que el próximo jueves abrirán las inscripciones para los trabajadores de la economía popular que deseen realizar su actividad comercial durante la peregrinación al "Cerro de la Cruz", en el barrio Cerro las Rosas, dentro de las celebraciones de Semana Santa.

Detalló que deberán presentar Certificado de Negatividad (si registra aporte, o alguna prestación, deberá presentar recibo/ticket), Libre infracción municipal (original y con ticket de pago), Certificado de Residencia y Convivencia (que tenga correspondencia con el domicilio de empadronamiento y de libre infracción dentro del ejido municipal de San Salvador de Jujuy) y Carnet Sanitario y Certificado de Manipulación de alimentos, vigentes a la fecha de realización del evento.

Aclaró que dichos requisitos son para aquellos emprendedores que ya trabajan de manera eventual y tienen antigüedad. Quienes se registren por primera vez deberán generar expediente en la Dirección de Espacios Públicos.