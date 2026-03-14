La "Movida Escolar 2026" en Carahunco

Bajo la premisa de descentralizar la gestión y brindar apoyo directo a las comunidades rurales, la Municipalidad de Palpalá, encabezada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, llevó a cabo con éxito la "Movida Escolar 2026". El epicentro de la actividad fue el Centro de Integración Comunitaria (CIC) N°3 de la localidad de Carahunco, donde cientos de vecinos pudieron completar trámites, recibir atención médica y acceder a beneficios sociales de manera totalmente gratuita.

La jornada contó con una fuerte presencia de diversas áreas municipales, incluyendo Juventud, Medio Ambiente, Adultos Mayores y Desarrollo Social. Cristina Chocobar, encargada de los CIC del municipio, destacó la variedad de prestaciones: "Desde el departamento Juventud brindamos información sobre el programa Progresar y tarjetas SUBE, mientras que el Área Técnica Social asesoró sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y pases libres".

Además de la gestión administrativa, la movida incluyó servicios comunitarios de alto impacto inmediato, como ropero comunitario y entrega de kits de útiles escolares; cortes de cabello gratuitos; eco-canje a cargo de Medio Ambiente; asistencia alimentaria, vacunación y prevención sanitaria puerta a puerta.

Aldo Vázquez, jefe de Atención Primaria de la Salud, subrayó el esfuerzo del personal sanitario: "Realizamos visitas puerta a puerta para alcanzar una cobertura cercana al 100%, incluso estableciendo horarios vespertinos para alcanzar a los trabajadores de las fincas".

Desde el municipio confirmaron que estas actividades rotativas continuarán recorriendo diferentes sectores de Palpalá. Aquellos vecinos que no pudieron asistir y requieran información adicional, pueden acercarse al Departamento de Salud ubicado en el área de Desarrollo Social de la Municipalidad.

Apertura del ciclo lectivo

MATERIAL EDUCATIVO | FUE ENTREGADO AL CUERPO DOCENTE.

En un clima de entusiasmo y acompañamiento familiar, la Municipalidad de Palpalá formalizó la apertura del Ciclo Lectivo 2026 para sus Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros de Recreación Infantil (CRI). El evento central tuvo lugar en el barrio Antártida Argentina, donde se presentó oficialmente un nuevo espacio educativo que amplía la oferta de cuidado integral en la ciudad.

Actualmente, estos centros brindan contención a aproximadamente 100 niños y niñas de diversos sectores, ofreciendo un entorno seguro para el aprendizaje y la recreación.

La gran novedad de este año es la puesta en marcha del CDI "Sagrado Corazón de Jesús", ubicado en la intersección de las calles Archipiélago de Palmer y Puerto Deseado. Esta obra, ejecutada con recursos municipales y el apoyo del Gobierno provincial, cuenta con equipamiento y mobiliario totalmente nuevos; baños y piletas adaptados para la edad preescolar; y un parque recreativo propio dentro de un predio cerrado.

"Antes funcionábamos en el SUM del barrio y los chicos no podían salir. Ahora cuentan con un parque seguro", destacó María Díaz, madre de una de las alumnas, resaltando el salto de calidad en las instalaciones.