Festival de la Zanahoria y Encuentro de Acordeonistas

Pasado mañana en la comunidad de Calete (distante a unos 12 kilómetros al sur de Humahuaca), se realizará el XIII Festival de la Zanahoria y el Encuentro de Acordeonistas, poniendo punto final al extenso programa de festividades populares del Alborozo Humahuaqueño.

Organizado por la comunidad aborigen Santa Lucía de Calete, en el público podrá apreciar y adquirir las mejores zanahorias de la región, saborear comidas típicas y bailar folclore con los destacados acordeonistas.

El presidente de la comunidad, Vidal Rodríguez junto a la vice Nora Viveros se ocuparon de organizar la nueva edición festivalera y esperan a vecinos de Uquía, Humahuaca, San Roque, Chucalezna y demás poblados a participar de la celebración.

Las actividades iniciarán a las 10 con la chaya y agradecimiento a la Pachamama y un acto protocolar; luego se recorrerán los stands de exposición y venta; y a las 11.30 iniciará la venta de los productos agrícolas y sus derivados.

Al mediodía se servirá un almuerzo; para las 14 se previó la entrega de premios a los agricultores e inicio de la presentación de los acordeonistas que harán bailar al público. El festival y el encuentro se extenderán hasta después de las 18 y a las 22 iniciará el baile popular.

Viveros especificó que se realiza en esta temporada el festival "porque estamos en plena cosecha de la zanahoria, ya está lista para la venta". La variedad que más se produce es la vilmorin, aparte de la bonanza, y en toda esa zona se concentran más de 50 pequeños productores

Estos también producen duraznos, manzanas, zapallito, arveja, papa, remolacha, lechuga, haba, cebolla, ajo, maíz y otros productos que también ofrecerán en la jornada festivalera. A ellos se sumarán los derivados de la zanahoria: jugos, licores, bizcochuelo, tortas, fideos y demás.

Además dijo que los caleteños "nos estamos preparando muy bien para recibir a los visitantes y especialmente a los productores y acordeonistas, gracias a ellos es que hacemos éste festival y queremos brindar lo mejor de nuestra producción para promocionar lo que hacemos y estar en mejores condiciones".

Entre los acordeonistas que participarán estará Vidal Rodríguez, representando a los fuellistas de la comunidad y de Humahuaca. Otros que se presentarán serán Santiago Llanes, Santiago Quispe, Félix Vargas, Carlos Fernández, Leonel Rodríguez, entre otros.

Aparte se presentará la cuadrilla Las rositas de Chorrillos, el coplero de Calete Juan Rodríguez (de 94 años de edad), entre otros folcloristas que alegrarán la tarde mientras los agricultores ofrecen sus productos hasta vender todo.