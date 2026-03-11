Tilcara despedirá a la Virgen del abra de Punta Corral

Desde el pasado jueves las tardes noche de Tilcara son emotivas y muy sentidas por la manifestación de fe que se aprecia en las calles del hermoso pueblo quebradeño que se prepara espiritualmente para despedir a la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral.

Por la partida hacia su santuario el próximo sábado la comunidad está conmovida y entre sus quehaceres asiste al rezo del Santo Rosario en los barrios y a la misa en el templo, finalizando la jornada participando en la procesión por el casco céntrico.

Este año en la jornada previa a la novena se la entronizó a la sagrada imagen, durante la bajada la comunidad participó en acto de profunda reverencia y reconocimiento. Ante la emoción de la feligresía la Mamita del cerro fue ubicada en un lugar de honor, desde donde recibe una veneración especial.

La novena donde las bandas de sikuris son protagonistas porque diariamente está dedicada a un grupo de ellas, son muy concurridas y cada día se reza con un lema diferente, el de hoy es María, madre del consuelo. Desde las 16 la procesión será por los barrios Escalinata y San Francisco, luego del rezo se descenderá hacia la iglesia para la misa de las 19.30.

Alrededor de las 20.15 desde el templo comenzará la procesión por las calles Lavalle, Villafañe y Belgrano con el acompañamiento de los sikureros, este miércoles les corresponde a las bandas San Francisco de Asís, Santa Rita, Juvenil San Francisco, San Cayetano juvenil, la femenina Nuestra Señora de Fátima, Los tilcareños, Nuestra Señora del Rosario, San Cayetano y San Expedito (todas de Tilcara) y Nuestra Señora de Copacabana (Humahuaca).

Luego de la procesión la imagen será llevada para los barrios Radio Estación y Villa Las Rosas donde mañana proseguirá el rezo del Santo Rosario y en esa oportunidad con las bandas Nuestra Señora del Rosario (San Salvador de Jujuy), San Francisco de Asís (Humahuaca), Nuestra Señora del Rosario (Juella), Inmaculada Concepción (Huacalera), Nuestra Señora del Milagro (El Perchel), Los peregrinos de Chucalezna y María Rosa Mística juvenil, Los tilcareños y Juvenil Escuela Normal, de Tilcara.