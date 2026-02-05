Mañana atención gratuita en salud para vendedores

Equipos de la comuna capitalina realizaron una jornada de difusión y promoción destinada a informar a los comerciantes de la economía popular, del sector de la exterminal de ómnibus, sobre las atenciones gratuitas en materia de salud que se llevarán a cabo mañana en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicadas en Jorge Newbery 996.

La acción fue impulsada de manera articulada por las distintas direcciones dependientes de esa secretaría, con el objetivo de acercar información, promover acciones preventivas y continuar fortaleciendo los vínculos entre el municipio y los distintos actores de la ciudad.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, explicó que "se trató de una acción preventiva en materia de salud y de un espacio de encuentro para seguir fortaleciendo los vínculos entre el municipio y la comunidad, particularmente con los comerciantes de la economía popular".

En tanto la directora de Medicina Preventiva, Itatí Gloss, informó que este viernes se llevarán adelante las atenciones gratuitas junto a su equipo de trabajo, que incluirán odontología, nutrición, control de talla y peso, toma de presión arterial y electrocardiogramas. Remarcó que se trata de prestaciones altamente requeridas, especialmente por sectores que no cuentan con cobertura social, y destacó que el municipio brinda estos servicios de manera totalmente gratuita.