Homenaje a vecinos

La Municipalidad de La Quiaca, a través de su intendente Dante Velázquez, invitó a los vecinos a participar hoy del evento protocolar en plaza Centenario, corazón de la ciudad fronteriza, por el 119º aniversario de la fundación de la misma.

En las horas previas al festejo central, el municipio realizó un agasajo y reconocimiento a vecinos que aportaron al crecimiento local, como así también en el plano cultural, social y deportivo, en emotivo evento que tuvo lugar en el Hotel de Turismo.

En la oportunidad Velázquez expresó: "Dejemos apetencias personales y cuestiones políticas de lado. Que el único nombre vinculador sea La Quiaca", destacó.

Asimismo recordó el rol de inmigrantes sirio-libaneses, españoles, bolivianos y brasileños que forjaron la ciudad, y reivindicó la tradición ferroviaria como primer transporte internacional argentino.

Cabe mencionar, la ciudad fronteriza tuvo como principal impulsor por décadas el desaparecido ramal Belgrano.

En otro tramo de su alocución manifestó: "Pido empatía, respeto, solidaridad y humildad. Que nos encuentren más unidos en este 119º aniversario", enfatizó.

Las personas agasajadas fueron Agueda Benavídez, Faustina Cazón, Luis Quispe, Martín Gaspar, María Quiroga, Fermín Cruz, Pedro Montemayor, Héctor Cabrera, Fermín González, Damián Hoyos, Natividad Cruz, Miguel Cheadi, Ernesto Severich, Juan Carlos Arias, Jacinto Nasrala, Vicente Tejerina, Abel Sivila, Ulpiano Cabrera, Gregorio Flores, Familia Alabí y Mauricio Cuestas.