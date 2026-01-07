25°
COMUNIDAD

XLV Jornadas veraniegas en sol y luna en Santa Catalina

Además de concursar se estrechan los lazos de amistad entre las familias que vacacionan en el alejado pueblo puneño.

Miércoles, 07 de enero de 2026 00:00
VISITA | LAS CALLES DEL PEQUEÑO POBLADO SE COLMARÁN DE CATALINENSES DURANTE ENERO.

En el poblado de Santa Catalina (distante a unos 62 kilómetros al oeste de La Quiaca), el próximo sábado comenzarán las XLV Jornadas veraniegas en sol y luna, en las cuales se desarrollarán juegos deportivos, recreativos, culturales, sociales y otros en los cuales confraternizará la comunidad.

Ese día a las 9 en la plaza del pueblo se izará la Bandera Nacional, posteriormente se marchará hacia la quebrada de Toquero donde a las 10 empezará el acto inaugural en el cual se recordará a uno de los fundadores de las Jornadas, Fausto Navarro; hablarán el jefe comunal Diego Solís y el presidente de la comisión organizadora, Walter Cruz.

A las 11 se trasladará la marcha olímpica hasta el río Grande, allí después de un descaso a las 13.30 atletas de Puesto Grande tomarán la posta y a las 15 llegarán a Puesto Grande donde la familia Morales recibirá a los corredores y los invitará a agradecer a la Pachamama. Posteriormente se chayarán los mojones de la finca de Emergilda Pacci y de Carayoc (de la familia Navarro).

La antorcha a las 18.30 llegará al mojón del pueblo y a las 19 será llevada por las calles del pueblo hasta la plaza central; allí a las 19.30 se desarrollará al acto de bienvenida; se entregarán reconocimientos a los fundadores, se entonará la cueca "A Santa Catalina", se trasladará la antorcha a su sitio de honor, y el municipio agasajará a los presentes.

El 11 a las 13 serán los campeonatos de bolilla, trompo, payana, taba y rayuela; desde las 14 el encuentro deportivo de confraternidad; y desde las 22 en el salón municipal el Gran concurso de guitarreros e instrumentistas.

Para el lunes desde las 9 habrá competencia en salto en largo, alto, lanzamiento y velocidad; de las 14 biatlón y cinchada; juegos para la tercera edad; a las 16 se servirá el Té de los abuelos; y desde las 22 será el Concurso de copleros (con vestimenta tradicional). E 13 a las 9 se plantarán árboles nativos; a las 15 comenzará el campeonato de fútbol 5 y vóley y desde las 18 los campeonatos de sapo y loba.

El 14 será el Día de la confraternidad deportiva; el 15 a las 9 iniciará el concurso de tiro al blanco, al mediodía será el Concurso de platos regionales, desde las 14 las Olimpiadas en familia, a las 16 el Campeonato de sapo y truco, y desde las 22 la Noche de los talentos. El 16 a las 9 comenzará el concurso de faenado, hilado, rutuna y esquila; desde las 13 serán las finales de fútbol 5 y vóley; a las 17 el concurso del pan casero, buñuelos y mates saborizados; y a las 20 la Serenata al pueblo de Santa Catalina.

El 17 desde las 9 en el CIC se relatarán historias, costumbres y anécdotas; a las 11 se buscará el tesoro; desde las 14 se jugará el bingo de las Jornadas; y a las 20 se servirá una cena donde se entregarán los premios a los ganadores en cada concurso. Posteriormente iniciará el baile popular y a la medianoche se extinguirá la llama olímpica interpretándose la cueca "A Santa Catalina".

En la jornada siguiente en el camping municipal se despedirán a los residentes y participantes, y se destacará la labor de los presidentes de la nueva edición de las Jornadas, Walter Cruz y Rosa Flores.

 

