20°
5 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres
Situación económica
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Recorrieron San Pedro de Jujuy

Vienen de vista desde el lejano Oriente

En Palpalá, los Bomberos Voluntarios piden colaboración para llevar juguetes y golosinas.

Lunes, 05 de enero de 2026 00:00
REYES MAGOS | MELCHOR, GASPAR Y BALTAZAR.

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy impulsó una nueva visita de los Reyes Magos, quienes visitaron los distintos pesebres de la ciudad ramaleña, llevando sus ofrendas y compartiendo un momento lleno de emoción y tradición.

Durante todo el recorrido los magos del Oriente, saludaron a los vecinos, cautivaron a los más pequeños y se tomaron fotos con los niños y las familias que vivieron esta jornada con mucha ilusión y alegría.

"Una tarde mágica que reafirma nuestras costumbres y mantiene viva la esperanza en cada rincón de la ciudad", expresaron desde la redes sociales del Ejecutivo municipal.

En Palpalá

Por otra parte, en Palpalá, los Bomberos Voluntarios realizan una especial colecta para Reyes Magos. En el cuartel, ubicado en calle Río Tunuyán esquina Río Paraná del barrio San Ignacio de Loyola, recepciona donaciones para alegrar a niños de la ciudad siderúrgica. Esperan poder completar 5 mil bolsitas de caramelos y juguetes.

Las donaciones pueden acercarse al predio o contactándolos para coordinar la entrega al Cuartel de Bomberos de Palpalá: 4271721 o con el jefe de Cuerpo Activo, Darío Flores: 388 439-1428.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD