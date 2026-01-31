Humahuaca es la Capital nacional de los compadres

La próxima semana en el marco del Alborozo Humahuaqueño se producirá una celebración tradicional que el año pasado trascendió la provincia y en el país, por las características que tuvo: la gran convocatoria y la revalorización de las tradiciones.

El 5 de febrero se celebrará el Jueves de compadres desde las 10 detrás del monumento a la Independencia, después del recibimiento a los compadres se chayará el mojón, y se compartirá un exquisito almuerzo regional que será asentado con chicha y saratoga.

Alrededor del mediodía los compadres descenderán por el monumento hasta la explanada donde la intendente Karina Paniagua los recibirá y los chayará con talco, papel picado y serpentina.

Desde allí proseguirán por las calles del pueblo hasta el polideportivo "Coronel Arias" donde habrá un espectáculo folclórico y bailable hasta el anochecer. En el transcurso se habilitará una feria gastronómica a cargo de las comparsas y habrá degustación y venta de cervezas artesanales: Don Birro, Sara Sisa y La jujeñita.

La Comisión de compadres, quiere posicionar a Humahuaca como Capital nacional de los compadres, y con ese objetivo es que recurrió por apoyo a la intendente Karina Paniagua y al Concejo Deliberante para lograr un marco legal e institucional de la festividad.

Además se consiguió que hoteleros y gastronómicos ofrezcan a los compadres visitantes desde esa jornada y hasta el domingo, un descuento entre un 25 y 35%. Empresas de transporte también se sumarían a la propuesta.

"Estamos trabajando y cubriendo todas las aristas posibles para que los compadres de la provincia se concentren en Humahuaca y celebren a lo grande su día, porque nosotros no somos 'caimas' como dicen por ahí", expresó Claudio Mamani, miembro de la comisión.

Junto a él en la comisión están Matías Galean, Alejandro Gutiérrez, Rolando Zambrano, César Mamani, Marcelo Cáceres, Rodrigo Díaz, Elbio Subelza, Alexis Bolívar, Daniel Mamani, Yamil Tactaca, Ramón Sosa, Rubén Carrillo y Enrique Albornoz.

Ayer junto a la intendente, "Pico" y Bruno Bernechea, y Miguel Barboza (de la cerveza La jujeñita), Jonathan Camacho (Don Birro) y Marco Velásquez (Sara Sisa), Mamani presentó en esta ciudad a Humahuaca: Capital nacional de los compadres, anticipando que será una celebración inolvidable la del próximo jueves en la Ciudad Histórica.