Comparsas cierran mañana a la tarde el Enero Tilcareño

Después de más de cuatro semanas de diversas actividades con las cuales se fortaleció la cultura, la tradición y la costumbre de los pobladores, finalizará mañana el 69° Enero Tilcareño con un Pasacalle de comparsas y un baile popular pre carnavalero.

En el acceso a la ciudad (ruta nacional 9) se reunirán a las 16.30 las autoridades municipales con los directivos de las instituciones carnavaleras y simpatizantes, para primeramente chayar el mojón del tradicional Enero Tilcareño.

Cumpliendo todos los rituales de la ancestral ceremonia, se agradecerá por la edición del Enero que finaliza y por un buen carnaval que comenzará de acuerdo al calendario el 14 de febrero, aunque en Tilcara desde semanas atrás que se lo celebra.

Luego de la chayada comenzará el pasacalle extendiéndose desde la ruta nacional 9 por Villafañe, Belgrano, Rivadavia y Lavalle hacia el Tinglado municipal donde se realizará el baile popular organizado por la Unión de comparsas tilcareñas.

Participarán en el festejo callejero las comparsas Paseanderos de Juella, Los pecha pecha, Pocos pero locos, la agrupación Puente de la diversión, la Unión alegre de La banda, los Canchis canchis, la agrupación Los viejos choclos, Los barreños, la agrupación Los ahijaditos, las comparsas Flor de cortadera, Los caprichosos y Los gosairas, y los copleros Flor del durazno (de Juella).

Por la totalidad de las instituciones carnestolendas que confirmaron su participación, además de copleras, bandas musicales, simpatizantes y público en general, el espectáculo precarnavalero se prolongará por varias horas a lo largo de las calles nombradas anteriormente.

A las 22 en el Tinglado municipal comenzará el baile popular donde las comparsas, simpatizantes y precarnavaleros bailarán hasta las 5.30 del domingo con La banda Poker, Klaudio y sus bandidos, y el grupo Chijra.

El cierre del Enero Tilcareño dará lugar a que los poblados de la Quebrada realizan sus actividades culturales turísticas aglutinando a los visitantes que llegaron a Tilcara para vacacionar y participar en las propuestas organizadas por el municipio junto a instituciones intermedias.